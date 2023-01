Estado do Rio tem o sexto caso de menor atingido por bala perdida em um ano

Apoie o 247

247 - A menina Rafaelly da Rocha Vieira, de 10 anos, foi a sexta criança ou adolescente mortos por bala perdida no último ano no estado do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela ONG Rio de Paz. Ela foi atingida por um tiro na noite de quarta-feira (25) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Rafaelly foi a segunda criança morta por bala perdida apenas este ano.

Rafaelly fez aniversário na última sexta (20) e comemoraria com uma festa no próximo sábado (28). As informações foram publicadas nesta quinta-feira (26) pelo portal G1.

Madrinha de Rafaelly, Elza Alaíde Menezes fez um desabafo durante um protesto de moradores pedindo Justiça.

"Pedir que a Justiça seja feita não vai fazer diferença, não vai trazer a minha afilhada de volta. Todos os dias estamos enterrando crianças no nosso estado. Parem de normalizar o uso de armas. Parem de achar que é normal crianças morrerem todos os dias".

