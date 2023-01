Ex-ministra de Dilma, Marta nega golpe de estado de 2016 e declara apoio a Ricardo Nunes

Apoie o 247

ICL

247 - Na esteira do golpista confesso Michel Temer, a ex-ministra de Dilma Rousseff Marta Suplicy negou o golpe de estado de 2016 que removeu a presidente petista do poder.

Em entrevista à TV Folha, Marta Suplicy rebateu as declarações do presidente Lula de quarta-feira (25), quando o mandatário petista chamou Temer de 'golpista' e responsabilizou o emedebista pela destruição do legado de avanços econômicos e sociais do PT.

A ex-ministra, atualmente secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, explicou na entrevista suas razões por ter votado pelo "impeachment".

"Votei pelo impeachment e achei que era coerente com o que eu achava que era o certo naquele momento. Depois, é [analisar] o prédio pronto, [...] porque depois os resultados... Não sei se foi fruto só do impeachment, mas tivemos o Bolsonaro, que foi uma praga", disse.

"Não achei que foi golpe, de jeito nenhum. Passou por todos os canais legais, foi absolutamente dentro da Constituição", acrescentou, afirmando não ser hora de "olhar para o leite derramado" diante de problemas mais urgentes, como o aumento da fome, do desemprego e a devastação da Amazônia. "Eu não fico olhando em retrovisor, nunca".

Na entrevista, Marta, que também foi prefeita da capital paulista, disse que apoiará a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que deve ter como oponente Guilherme Boulos (PSOL), nome apoiado por Lula

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.