Estrategista eleitoral de Crivella diz que vice será definido pela “turma bolsonarista”

Rodrigo Bethlem, o estrategista do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) na campanha pela reeleição, colocou como nomes possíveis a ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Eduardo e Carlos, Rogéria Nantes, e o secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Gutemberg Fonseca edit

247 - O estrategista do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) na campanha pela reeleição, o ex-deputado federal Rodrigo Bethlem disse ao jornal O Globo nesta terça-feira, 19, que a indicação para vice na chapa vai vir “da turma bolsonarista” e do Aliança para o Brasil - partido lançado por Jair Bolsonaro. Segundo O Globo, os nomes possíveis são Rogéria Nantes - ex-mulher de Bolsonaro e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo - ou o secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Gutemberg Fonseca. Rogéria, Carlos e Flávio se filiaram aos Republicanos de Crivella para conseguir participar das eleições, pois não conseguiram oficializar a Aliança pelo Brasil.

“Não tem nada definido. O vice vai ficar a cargo da turma do Aliança, da turma bolsonarista. Eles não escolheram vice nenhum ainda”, disse Bethlem. “Rogéria é um excelente nome, mas se filiou a princípio para ser candidata a vereadora. Gutembeng é um bom nome, é um secretário atuante, próximo de Crivella e do Flávio. Tem boa relação com Bolsonaro. São dois nomes que estão filiados ao Republicanos”.

Bethlem diz que a “turma bolsonarista” são "os deputados e o próprio Flávio Bolsonaro, que seria o presidente do diretório regional do Aliança". Segundo o ex-deputado o apoio a Crivella já está costurado com oito partidos no Rio: PP, o Solidariedade, Patriotas, Podemos, PTC, PMN, PL e PRTB.

