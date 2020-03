Aliança pelo Brasil, de Bolsonaro, tem assinaturas em apenas 3 Estados do Nordeste, com 267 válidas no total

Partido do bolsonarismo tem se mostrado, até o momento, um fracasso, com cerca de 1,5% das assinaturas necessárias para se legalizar no TSE. Provavelmente não disputará as eleições de 2020 edit

247 - Novo partido de Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, revelou-se um verdadeiro fiasco. Com menos de 2% das assinaturas necessárias para se oficializar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e com algumas irregularidades constatadas, o partido bolsonarista só conseguiu validar 267 assinaturas em todo os nove Estados do Nordeste.

Em mais de 60% dos Estados, em seis dos nove da região, nenhuma assinatura foi validada pelo TSE. Não há nada na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Norte e em Sergipe.

O partido apenas tem assinaturas em 13 das 27 unidades federativas do país.