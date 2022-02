Família de Moïse vai processar Sérgio Camargo

Apoie o 247

247 - A família do congolês Moïse Kabagambe, brutalmente assassinado em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio, disse que vai processar o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Na última sexta-feira (11) Camargo afirmou que Moïse "foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes”.

As esferas em que o processo será enquadrado serão decididas em uma reunião com a família de Moïse, nesta segunda-feira (14), na Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da Comissão, Álvaro Quinhão, o objetivo é defender a honra de Moïse, inclusive judicialmente.

Também participaram da reunião os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Fabiano Contarato (Rede-ES), presidente e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, respectivamente, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ).

