Governo de SP e Prefeitura de São Sebastião foram alertados para desastre 2 dias antes, mas não agiram, dizem moradores

Apoie o 247

ICL

247 - O governo de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião foram avisados na quinta-feira (16) - com dois dias de antecedência, portanto - sobre as fortes chuvas que atingiram a cidade e o litoral do estado e que acabaram causando um rastro de destruição, com alagamentos e deslizamentos e matando - até o momento - 48 pessoas.

O alerta foi feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). "Nós conseguimos fazer a previsão com 48 horas de antecedência. Inclusive dando a localização do desastre", conta o diretor do Cemaden, Osvaldo Moraes.

>>> Documento elaborado há 5 anos já apontava existência de mais de 2 mil moradias em áreas de risco em São Sebastião

Ainda segundo Moraes, na sexta-feira (17) pela manhã, o Cemaden realizou uma reunião com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do governo federal, para tratar da situação. A conversa teve a participação da Casa Militar de São Paulo, que é responsável pela Defesa Civil estadual. "A reunião com eles ocorreu na sexta de manhã. Explicamos o panorama e elaboramos uma nota técnica, um alerta do risco já com essa situação de risco elevado. Isso foi entregue a todos os órgãos que atuam na prevenção de desastres". O diretor do Cemaden diz que foi entregue uma lista aos governos federal e estadual com todas as áreas de risco no Litoral Norte, incluindo a Vila do Sahy.

De acordo com o g1, no entanto, moradores dizem que não foram avisados sobre os riscos. De acordo com a comunidade local, autoridades também não recomendaram que as casas fossem evacuadas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.