Sobe para 48 o número de mortos pelas chuvas no litoral de São Paulo

247 - Subiu para 48 o número de vítimas fatais das chuvas que atingiram o litoral Norte de São Paulo nos últimos dias, de acordo com a Defesa Civil. Do total, 47 mortos são de São Sebastião e um de Ubatuba.

As buscas por desaparecidos entraram no quarto dia. Já foram resgatadas com vida 26 pessoas.

De acordo com a Prefeitura de São Sebastião, há 1.730 pessoas desalojadas e 1.686 abrigadas em escolas, creches, igrejas e no Instituto Verdescola.

