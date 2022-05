Haddad promete manter câmeras nos uniformes da PM de São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que disputará o governo do estado de São Paulo em outubro, prometeu a manutenção de câmeras nos uniformes de policiais mais um plano de redução da criminalidade.

"Vou manter as câmeras nos uniformes policiais e fazer um plano de metas de redução da criminalidade, com aumento da resolutividade dos crimes associado a um plano de valorização dos trabalhadores da segurança - tanto policiais civis, quanto policiais militares", escreveu o ex-prefeito no Twitter.

No estado de São Paulo, as mortes em consequência de intervenção policial caíram 32% entre 2020 e 2021, ano em que policiais militares começaram a usar câmeras nos uniformes. De acordo com reportagem do portal Uol, publicada no dia 20 de abril, foram 705 mortes em 2020, contra 480 no ano passado, apontou o relatório anual da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo.

O petista anunciou a sua proposta em um contexto no qual discussões sobre violência policial ganharam destaque na imprensa nacional e nas redes sociais nos últimos dias, após Genivaldo de Jesus Santos ser morto na última quarta-feira (25) por asfixia ao ser colocado dentro do porta-malas, com gás de pimenta, em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Internautas, políticos, jornalistas e pesquisadores também repudiaram a chacina que aconteceu na última terça-feira (24), na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, zona norte da cidade do Rio. Ao menos 23 pessoas morreram, sendo a terceira operação da história Grande Rio com o maior número de mortes.

Intenções de voto

Pesquisa Real Time Big Data, patrocinada pela Record e divulgada no dia 23 de maio, apontou Haddad na liderança, com 29% dos votos na disputa pelo governo de São Paulo.

No levantamento, o petista ficou quase 15 pontos percentuais à frente de outros dois adversários, o ex-governador Márcio França (PSB) e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos).

