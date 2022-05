Ação policial na Vila Cruzeiro é a 3ª mais letal da história recente do Rio

Apoie o 247

247 - A operação policial que deixou ao menos 22 pessoas mortas nesta terça (24) na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de janeiro, foi a terceira mais letal da história recente da região metropolitana da capital fluminense, de acordo com levantamento do Geni-UFF (Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense). Segundo o jornal Folha de S.Paulo, os números destacaram que ação mais letal aconteceu no Jacarezinho em 2021, com 28 mortos. Em seguida ficou a chacina da Vila Operária em Duque de Caxias, em 1998, com 23 mortos.

A Polícia Militar informou que a ação desta terça tinha como objetivo prender em flagrante mais de 50 traficantes de vários estados que sairiam em comboio à favela da Rocinha, na zona sul da cidade. O plano foi frustrado, porque uma das equipes à paisana foi descoberta e atacada na entrada da comunidade, por volta das 4h.

O Ministério Público Federal do Rio informou que investigará a chacina da Vila Cruzeiro.

Internautas criticaram a operação. No Twitter, o jurista Thiago Amparo, por exemplo, destacou que a "polícia é treinada para usar força letal apenas em última análise".

Também pela rede social, o jornalista Luís Nassif, disse que a chacina pode ser um desafio 'para o Supremo Tribunal Federal e parte da conspiração de Bolsonaro para botar fogo no país'. Confira mais reações.

