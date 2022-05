Procuradoria investigará operação na Vila Cruzeiro que deixou mais de 20 mortos

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) instaurou, nesta terça-feira (24), procedimento investigatório criminal com o objetivo de apurar "as condutas, eventuais violações a dispositivos legais, as participações e responsabilidades individualizadas de agentes policiais federais" durante operação policial na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, zona norte do município do Rio. De acordo com o titular do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial no Rio de Janeiro, procurador da República Eduardo Benones, o número de mortos não pode ser investigado como se fosse "simples saldo de operações policiais". Pelo menos 22 pessoas morreram na ação desta terça.

O MPF "requer, em caráter de urgência, aos superintendentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, informações sobre o efetivo dos agentes que participaram da operação conjunta; a qualificação completa destes agentes, bem como cópia de suas respectivas fichas funcionais; o relatório final da operação realizada na data de hoje, bem como informações detalhadas sobre o cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Regional Madureira".

Segundo Eduardo Benones, "em 11 de fevereiro deste ano, no mesmo lugar, houve oito vítimas fatais em operação com participação da PRF". "O Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais que nos obrigam a investigar e punir violações de direitos humanos", disse.

