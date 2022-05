Internautas reagem: 'ação policial com mais de 20 mortos não é operação, é chacina'

Apoie o 247

247 - O advogado e professor de Direito Thiago Amparo criticou nesta terça-feira (24) a ação policial na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, onde 22 pessoas foram mortas.

"Qualquer atividade policial que mate 22 pessoas não é uma operação policial, não no sentido legal - execução sumária é ilegal em qualquer hipótese; não no sentido tático - polícia é treinada para usar força letal apenas em última análise; não no sentido de segurança. É chacina", escreveu o estudioso no Twitter.

De acordo com o jornalista Luis Nassif, "tudo indica que a chacina de agora no Rio seja um desafio ao STF e parte da conspiração de Bolsonaro para botar fogo no país". "Assassinos, genocidas!".

Pré-candidato a deputado federal e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos afirmou que, "quando não há reparação e justiça, a história se repete".

"Carnificina pura isso sim", disse a professora de filosofia Biazita Gomes.

"Vidas negras e faveladas importam!", postou o Instituto Marielle Franco.

O PSOL afirmou que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, "precisa explicar essa barbárie!".

O PCdoB afirmou ser "inaceitável, chocante e assustadora a política de atirar primeiro e perguntar depois".

Qualquer atividade policial que mate 22 pessoas não é uma operação policial, não no sentido legal - execução sumária é ilegal em qualquer hipótese; não no sentido tático - polícia é treinada para usar força letal apenas em última análise; não no sentido de segurança. É chacina. — Thiago Amparo (@thiamparo) May 24, 2022

Tudo indica que a chacina de agora no Rio seja um desafio ao STF e parte da conspiração de Bolsonaro para botar fogo no país. Assassinos, genocidas! — Luis Nassif (@luisnassif) May 24, 2022

Há um ano foram 28 mortes na chacina do Jacarezinho. Maior parte dos inquéritos foi arquivada.



Hoje vemos uma nova chacina com 22 mortes no Rio de Janeiro.



Quando não há reparação e justiça, a história se repete. Até quando? — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 24, 2022

E a polícia do Rio comete mais um chacina na cidade em nome da "segurança".

Carnificina pura isso sim . Impossível respeitar uma instituição que mata tanto — Biazita gomes (@biazitagomes) May 24, 2022

21 mortos não é operação, é chacina.

Vidas negras e faveladas importam! — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) May 24, 2022

A reação a um massacre, uma chacina, no Brasil, nos EUA, onde for, diz muito sobre a saúde de um país.

Não se chocar com a morte de seres humanos é um sinal claro de brutalização.

Normalizar esse tipo de acontecimento trágico é desistir da vida em sociedade. — Marcelo Lins (@MarceloLins68) May 24, 2022

Atualização: após reclamações da FAFERJ, o título foi alterado. — Derê Gomes (@deregomesrio) May 24, 2022

Já são 21 mortos e 7 feridos. Mais uma chacina com assinatura do ódio à favela e à pobreza. A catástrofe social não será escondida com massacres. Não há desculpa pra tanta violência, a não ser a política do pânico e extermínio. Cláudio Castro precisa explicar essa barbárie! https://t.co/24ZEJcSC1e — PSOL Carioca (@PsolCarioca50) May 24, 2022

Mais uma chacina. 24 mortos na Penha. As famílias das vítimas não querem saber de quem é a culpa. Querem uma política de segurança que as proteja. A cada operação o trágico retrato é o mesmo. Inaceitável, chocante e assustadora a política de atirar primeiro e perguntar depois. — PCdoB 🇧🇷 (@PCdoB_Oficial) May 24, 2022

