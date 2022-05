Chocante: homem morre sufocado com spray de pimenta após abordagem da PRF (vídeo)

Apoie o 247

247 - Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morreu nesta quarta-feira, 25, após abordagem de policiais rodoviários federais, no município de Umbaúba, no sul de Sergipe. O sobrinho de Genivaldo, Wallyson de Jesus, afirmou que o tio foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto pilotava uma motocicleta, e reagiu.

“Eu estava próximo e vi tudo. Informei aos agentes que o meu tio tinha transtorno mental. Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse”, contou.

“Eles jogaram um tipo de gás dentro da mala, foram para delegacia, mas meu tio estava desacordado. Diante disso, os policiais levaram ele para o hospital, mas já era tarde”, declarou.

A PRF lamentou o ocorrido e informou que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos.

A vereadora Linda Brasil (PSOL), de Aracajú, denunciou a agressividade da polícia.

“Isso é segurança pública? Um homem com deficiência intelectual morreu no hospital, após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Umbaúba, interior de Sergipe, onde policiais o trancaram no porta-malas da viatura e o sufocaram com spray de pimenta. Isso é TORTURA!”, publicou no Twitter.

“É urgente denunciarmos esse caso absurdo e que os policiais envolvidos sejam investigados e punidos! Ou debatemos esse modelo de ‘segurança pública’ e a necessidade do investimento em ação preventiva e um melhor treinamento, ou teremos mais casos como esse”, continua.

