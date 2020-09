Impeachment: Witzel alega Covid-19 e decide não apresentar defesa na Alerj

Momentos antes da discussão do impeachment na Alerj, Wilson Witzel decidiu não ir e, portanto, não apresentar defesa no caso. A justificativa usada é a Covid-19 edit

247 - O governador Wilson Witzel não irá à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) onde está sendo votado o início do processo de impeachment contra o governador afastado, segundo o repórter Daniel Adjuto na CNN.

De acordo com o jornalista, a ideia de se defender por vídeo foi cogitada nos últimos dias, mas Witzel foi aconselhado que era importante ir. Momentos antes da discussão na Alerj, ele decidiu não ir e, portanto, não apresentar defesa no caso. A justificativa usada é a Covid-19.

A Alerj começou a votação do impeachment do governador. O prosseguimento depende de 47 votos para ser aprovado - ou seja, dois terços do total dos 70 deputados.

Witzel recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 23, para pedir que a Corte suspenda o processo de impeachment. Ele está afastado do cargo pelo STJ desde o dia 28 de agosto.