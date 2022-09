Ipec: Renato Casagrande segue liderando a disputa pelo governo do Espírito Santo

Apoie o 247

247 - A pesquisa do Ipec, divulgada nesta quinta-feira (22) pela TV Gazeta, apontou o candidato do PSB ao governo do Espírito Santo, Renato Casagrande, com 53% das intenções de voto. Ele tenta a reeleição. Manato (PL) ficou em segundo lugar, com 18%.

Audifax (Rede) e Guerino Zanon (PSD) conseguiram 7% cada. Capitão Vinícius Sousa (PSTU) teve 1%. Aridelmo (Novo) e Claudio Paiva (PRTB) com 0% cada.

Brancos e nulos somaram 7% e não souberam ou não responderam, 8%.

Foram entrevistadas 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro em 29 cidades capixabas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08282/2022.

Senado

A candidato do MDB ao Senado no Espírito Santo, Rose de Freitas, ficou em primeiro lugar, com 31% dos votos na pesquisa Ipec. Magno Malta (PL) consegiu 27% dos votos, em segundo lugar.

O candidato Erick Musso (Republicanos) teve 8%. Carone (Agir) e Coronel Lugato (DC) ficaram com 2% cada. Três candidaturas tiveram 1% cada - Filipe Skiter (PSTU), Gilberto Campos (PSOL) e Nelson Junior (Avante).

Brancos e nulos somaram 11% e não souberam ou não responderam, 16%.

Datafolha

Nas intenções de voto para a Presidência da República, a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, mostrou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou as chances de vitória em primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais de vantagem para Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

