Datafolha em SP: Márcio França lidera a disputa pelo Senado

247 - A pesquisa Datafolha, encomendada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, divulgada nesta quinta-feira (22), mostrou o ex-governador Márcio França (PSB) na liderando as intenções de voto na disputa por uma vaga de senador no estado de São Paulo, com 31%. Ele tinha 32% na pesquisa anterior, 15/09). Astronauta Marcos Pontes (PL) ficou em segundo lugar, com 19% (15% na pesquisa anterior).

Na terceira posição ficou Janaina Paschoal (PRTB), com 5% (4% na pesquisa anterior). Edson Aparecido (MDB) teve 3%, na quarta colocação (4% na pesquisa anterior).

Aldo Rebelo (PDT) conseguiu 3% (4% na pesquisa anterior). Vivian Mendes também alcançou (Unidade Popular) os mesmos 3% (3% na pesquisa anterior).

Antônio Carlos (PCO) registrou 2% (2% na pesquisa anterior). Outras três candidaturas registraram 1% cada.

Mancha Coletivo Socialista (PSTU) ficou com 0% (0% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos somaram 16% (16% na pesquisa anterior) e não souberam, 15% (18% na pesquisa anterior).

Foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 20 e 22 de setembro em 86 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07041/2022.

