Datafolha: Cláudio Castro vai a 36% e Freixo alcança 26% no Rio

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (22), mostrou o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ficou em primeiro lugar, com 36%, contra 26% do seu principal rival, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), na segunda posição.

Em terceiro lugar, o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) teve 8%. O ex-governador Wilson Witzel (PMB), Eduardo Serra (PCB), Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP), têm 2% cada.

Paulo Ganime (Novo) e Luiz Eugênio (PCO) registraram 1% das intenções de voto.

A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, foi realizada de terça-feira (20) a quinta-feira (22). Foram entrevistados 1.526 eleitores no estado. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-07687/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.