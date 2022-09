Joice posta que "bolsonarismo é o novo chavismo" e depois apaga

A tucana e ex-aliada do atual governo reforçou suas críticas a Jair Bolsonaro (PL), que tem chances de perder a eleição no primeiro turno edit

247 - Ex-aliada de Jair Bolsonaro (PL), a deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) afirmou que o "bolsonarismo é o novo chavismo".

Bolsonaro continua com dificuldades de subir nas pesquisas. Números do Ipespe, divulgados nesta sexta-feira (23), mostraram Lula perto de vencer no primeiro turno.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta (22), apontou que o ex-presidente aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro no segundo turno.

Bolsonaro foi alvo de mais de 140 pedidos de impeachment desde que assumiu o governo, em 2019.

O bolsonarismo é o novo chavismo. — Joice 4555 (@joicehasselmann) September 23, 2022

