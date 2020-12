Justiça converte prisão temporária em preventiva de ex-marido preso em flagrante por matar juíza

A juíza Monique Brandão, 45 anos, converteu a prisão temporária em preventiva do engenheiro Paulo José Arronenzi, que matou a facadas a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, sua ex-esposa, no município do Rio edit

247 - A juíza Monique Brandão, 45 anos, converteu a prisão temporária em preventiva do engenheiro Paulo José Arronenzi, ex-marido da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, foi preso em flagrante por feminicídio após matá-la a facadas nesta sexta-feira (25) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do rio.

O homem foi encaminhado para um presídio do sistema da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).

O corpo da magistrada será cremado na manhã deste sábado (26), no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio.

O presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux chamou de "covarde" o engenheiro e alertou para a necessidade de políticas contra o feminicídio do País.

"Tal forma brutal de violência assola mulheres de todas as faixas etárias, níveis e classes sociais, uma triste realidade que precisa ser enfrentada como estabelece a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 1995", acrescentou o ministro, por meio de nota.

De acordo com o ministro Gilmar Mendes, também do STF, "o gravíssimo assassinato da Juíza Viviane Arronemzi mostra que o feminicídio é endêmico no país: não conhece limites de idade, cor ou classe econômica".

