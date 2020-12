Gilmar Mendes comenta assassinato de juíza: “Feminicídio é endêmico no país”

"O gravíssimo assassinato da Juíza Viviane Arronemzi mostra que o feminicídio é endêmico no país: não conhece limites de idade, cor ou classe econômica", afirmou o ministro do STF Gilmar Mendes edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes alertou para a gravidade do assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, esfaqueada na noite da véspera de Natal pelo ex-marido em frente às filhas, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste da capital fluminense.

"O gravíssimo assassinato da Juíza Viviane Arronemzi mostra que o feminicídio é endêmico no país: não conhece limites de idade, cor ou classe econômica. O combate a essa forma bárbara de criminalidade quotidiana contra as mulheres deve ser prioritário", escreveu Mendes no Twitter.

A magistrada era casada com o engenheiro Paulo José Arronenzi desde 2009. O homem já havia sido enquadrado na Lei Maria da Penha. A juíza chegou a ter escolta do Tribunal de Justiça (TJ-RJ) com dois carros de segurança, seis homens armados e com habilidades em artes marciais, durante 24 horas por dia. A pedido das filhas, no entanto, havia optado por não usar mais escolta.

