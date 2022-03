Lula: 'quando Bolsonaro pega a bandeira do Brasil é porque ele mesmo e o seu partido não têm bandeira'

Em discurso na UeRJ, o ex-presidente também classificou Jair Bolsonaro como "boçal". "A bandeira brasileira e as cores verde e amarela não são desse fascista", acrescentou edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em discurso na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UeRJ), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (30), pelo uso da bandeira do Brasil e da camisa da seleção brasileira em algumas ocasiões. De acordo com o petista, Bolsonaro faz uso desses objetos porque o partido dele, o PL, "não tem bandeira".

"Bolsonaro é tão frágil e tão boçal, que como ele não tem partido político, não tem bandeira, não tem música, não tem hino, programa ou manifesto, ele pegou a camisa da seleção e a bandeira brasileira", disse Lula "A bandeira brasileira e as cores verde e amarela não são desse fascista, pertencem a 213 milhões de brasileiros. Ele se apoderou como se fosse dele", acrescentou.

O ex-presidente também citou o conflito na Ucrânia e pediu que líderes mundiais "parem com essa guerra".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE