"Parem com essa guerra", diz Lula, em recado a Biden, Zelensky e Putin

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, nesta quarta-feira (30), que os presidentes Vladimir Putin (Rússia), da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (Ucrânia), Joe Biden (Estados Unidos) e líderes europeus "parem com essa guerra".

"O povo precisa de paz, quer emprego, salário, educação, cultura, vida, não quer morte. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra seria resolvido no Brasil numa mesa tomando cerveja. Se não na primeira cerveja, na segunda, se não desse na terceira... até acabar as garrafas a gente iria fazer um acordo de paz", afirmou Lula em discurso na Universidade Estadual do Rio (UerRJ).

"Quero que os países sejam tratados em igualdade de codnições, temos que respeitar a integridade territorial de cada país", disse Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula fala no Encontro Internacional Democracia e Igualdade na UERJ https://t.co/zXNZFy4Rkg — Lula (@LulaOficial) March 30, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE