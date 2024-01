Lula vai a São Paulo sacramentar aliança com Boulos e Marta

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parte na tarde desta sexta-feira (12) da Base Aérea de Brasília para a cidade de São Paulo, em meio às articulações intensas da esquerda nos preparativos para a eleição à Prefeitura da capital paulista. A chegada do presidente ao Aeroporto de Congonhas está prevista para o final da tarde.

Lula apoia a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que contará com a ex-secretária de Relações Internacionais do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), seu principal rival, como vice. Ela está prestes a retornar ao PT após um encontro recente com o presidente Lula.

Em outubro do ano passado, Boulos anunciou em entrevista à TV 247 que o presidente Lula participaria dos eventos de sua campanha. Boulos e Marta têm um primeiro encontro tête-à-tête previsto para o sábado (13).

