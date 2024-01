Lula se encontra com Marta Suplicy e Rui Falcão diz que retorno da ex-ministra ao PT 'depende dela'

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) se reuniu nesta segunda-feira (8) com a ex-ministra e ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, em meio às negociações para que ela retorne ao PT e seja candidata a vice-prefeita da capital paulista na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP).

Ex-presidente do PT, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), que participou do encontro, afirmou ao g1 que o "caminho está posto" para que a ex-ministra retorne ao PT e que agora "depende dela".

Marta deixou o PT em 2015, após 33 anos de filiação ao partido pelo qual foi prefeita, deputada, senadora e ministra da Cultura e do Turismo. Ela estuda voltar à legenda desde o ano passado. Para isso, ela terá que deixar o cargo que ocupa na prefeitura de São Paulo. Ela é secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição e enfrentará Boulos na eleição de outubro.

