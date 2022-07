Mãe de assassinado no Jacarezinho vai usar indenização de R$ 10 mil do bolsonarista Thiago Gagliasso para distribuir quentinhas

Apoie o 247

ICL

247 - A dona de casa Adriana Santana de Araújo Rodrigues, que venceu um processo por danos morais contra o ator Thiago Gagliasso, já sabe o que vai fazer com os R$ 10 mil ganhos de indenização: vai distribuir quentinhas para moradores de rua. As informações são do portal G1.

Drica, como também é chamada, é mãe de Marlon Santana De Araújo, um dos mortos da operação do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos, e que teve sua imagem associada para o tráfico ao ser confundida em vídeo com uma outra mulher que segurava um fuzil.

Thiago compartilhou a imagem e afirmava que ela pertencia a Drica, mesmo depois que a informação já tinha sido desmentida pela polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Bolsonarista Thiago Gagliasso, irmão de Bruno, perde ação na Justiça contra mãe de vítima da chacina do Jacarezinho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a condenação, homologada na terça-feira (28), além dos R$ 10 mil , o ator também vai ter que publicar uma retratação "com o mesmo alcance" da publicação anterior em até cinco dias. Ele deve falar sobre a sentença e confirmar que a mulher do vídeo não era Adriana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE