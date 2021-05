Moradores denunciam execução de homem desarmado em quarto de criança, diz OAB

A Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, que foi à favela do Jacarezinho, onde a Polícia Civil promoveu uma chacina nesta quinta-feira, 6, matando 24 pessoas. A operação, no total, deixou 25 mortos edit

247 - A Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, que foi à favela do Jacarezinho, onde a Polícia Civil promoveu uma chacina nesta quinta-feira, 6, matando 24 pessoas. A operação, no total, deixou 25 mortos, pois um policial também morreu.

Moradores relataram a integrantes da comissão que policiais mataram um homem dentro do quarto de uma menina. Os moradores da casa afirmaram que um “suspeito” entrou na casa ferido e desarmado.

Em seguida, policiais entraram no imóvel e o encontraram dentro do quarto da criança. Os cinco moradores ficaram todos na sala e ouviram os disparos que mataram o homem.

Imagens do advogado Joel Luiz Costa mostram o lençol cor-de-rosa ensanguentado e muito sangue no chão do quarto.

Os relatos estão de acordo com o clima caótico relatado pela defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, Maria Julia Miranda, que foi à favela do Jacarezinho pouco antes de ser anunciado o fim da operação da Polícia Civil.

Ela disse que um rapaz foi executado no quarto de uma menina de 8 anos. "Inclusive, a coberta que ela [a menina] usa estava na poça de sangue. Essa menina está completamente traumatizada. (...) Provavelmente nesses casos houve execução. O que, pra gente, configura desfazimento de cena de crime", acrescentou.

O governo do Rio de Janeiro descumpriu a liminar deferida pelo ministro Edson Fachin e referendada pelo plenário da corte que proibiu operações policiais nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, a partir da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.

Com 24 mortos pela polícia, a Chacina do Jacarezinho é a maior da história da cidade do Rio de Janeiro e a segunda maior da história do estado. Mas as entidades de direitos humanos dizem que o número de mortos pode subir ainda mais.

