MP quer multar Crivella por descumprir decisão que proíbe flexibilização de isolamento social

247 - O Ministério Público do Rio (MPRJ) encaminhou à 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nesta terça-feira (3), uma petição requerendo a aplicação de multa pessoal a Marcelo Crivella, que descumpriu com decisão da justiça que determinou que a administração municipal não poderia editar atos administrativos ligados ao combate da Covid-19. O valor exigido na multa é de R$ 50 mil. A informação é do jornal O Globo.

Nesta segunda-feira (1), Crivella anunciou medidas de flexibilização do isolamento na cidade do Rio, contrariando decreto estadual, acrescenta a reportagem.

No pedido do MPRJ, há também a solicitação da interrupção imediata do plano de flexibilização que foi anunciado pela Prefeitura do Rio, iniciada nesta terça-feira (2). O órgão ainda requer que a prefeitura esclareça a interrupção do projeto de flexibilização.

