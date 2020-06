Crivella anuncia reabertura gradual de atividades a partir desta terça

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicamos) anunciou que a capital vai flexibilizar medidas de isolamento social a partir desta terça-feira (2). A reabertura será dividida em seis fases, com previsão de duração de 15 dias cada, se a curva de contaminações e mortes por coronavírus se mantenha estável.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a conclusão de todas as fases será em agosto. As aulas poderão ser retomadas em julho. As informações sobre o que deve acontecer nas seis fases foram publicadas no portal G1.

Na primeira fase serão reabertas atividades esportivas em centros de treinamento e nos calçadões, celebrações em igrejas (com protocolo de desinfecção), atividade no mar, como natação ou surfe, lojas de móveis e decorações, e concessionárias de automóveis.

Na segunda fase serão reabertos shoppings entre 12h e 20h, com restrições de movimentação e competições esportivas com portões fechados

Na fase seguinte serão reabertos todos os comércios, com restrição de circulação, academias com agendamento e distanciamento, luta e dança sem contato físico, bares e restaurante (com 50% da capacidade), creches, atividades de crossfit, escolas (quinto e nono ano sem aglomeração, praias e parques (sem aluguel de cadeia e barraca), salões de beleza, tatuagem e estética, com restrições, atividades culturais em espaço aberto (sem aglomeração) e competições esportivas (com um terço do público).

Na quarta fase funcionarão pré-escolas e turmas de primeiro e segundo ano, atividade em espaço cultura fechado, com restrição de capacidade e pontos turísticos com um terço da capacidade.

Na quinta fase praias e parques estarão abertos (sem aglomeração), escolas (terceiro e quarto ano) e diminuição de restrições de capacidade em quase todos os setores, como bares e cinemas.

Na sexta fase a ideia é que escolas e universidades estejam abertas, sem aglomeração.

