No Rio, PT segue na construção de alianças com partidos progressistas e de esquerda, diz Gleisi

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram nesta sexta-feira (15) com parlamentares integrantes do PT do Rio de Janeiro. Entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano, a deputada federal Benedita da Silva e o vereador Lindbergh Farias.

Segundo a presidenta do PT, no Rio o partido seguirá construindo diálogos com partidos de esquerda para enfrentar Jair Bolsonaro como PSB, PCdoB e PSOL. "Muito boa reunião com lideranças do PT Rio. O partido segue firme na construção de aliança com partidos progressistas e de esquerda para enfrentar a destruição do governo Bolsonaro. No Rio nossa conversa é com PSB, PCdoB, PSOL e os que querem que a democracia e direitos do povo prevaleçam", escreveu Gleisi pelo Twitter.

Nessa quinta-feira (14), o vice-presidente do PT, Washington Quaquá, no Facebook, defendeu que o PT não tenha candidato ao governo no Rio para priorizar alianças com outros partidos em torno da candidatura do ex-presidente Lula. “Minha posição é que o PT não tenha candidato a governador. Nosso candidato majoritário seja André Ceciliano pro Senado (Lula precisa de maioria no Senado!) e transitemos e organizemos palanque com Felipe Santa Cruz, Claudio Castro, Rodrigo Neves, Freixo e mais quem abrir pro Lula”, destacou.

