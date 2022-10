"O clima nesta eleição é de libertação", diz Paulo Teixeira

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) destacou neste domingo (2) a importância desta eleição para o Brasil. "É um clima de libertação, de superação, de mudança. Eu acho que vai dar primeiro turno. Estou confiante. Tem uma onda vermelha", disse.

A pesquisa Ipec, divulgada nesse sábado (1), mostrou que o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno. No Brasil, a pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado (1), mostrou Lula com 50% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.