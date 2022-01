"O pano de fundo da ação no Jacarezinho é sobre quem detém o poder: todos brancos", diz ex-chefe da Polícia Civil do Rio

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Hélio Luz comentou a atuação do Poder Judiciário e do Exército no Rio de Janeiro. Segundo ele, “o pano de fundo da ação no Jacarezinho é sobre quem detém o poder: todos brancos”.

Ele critica o fato de nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ser negro. Segundo ele, em toda a sua história, o STF só teve três ministros negros. “Esse é o Poder Judiciário”, afirma.

“No alto comando das Forças Armadas, apenas três generais, em mais de 200, são negros. E o Exército nunca teve um general negro de quatro estrelas. Atualmente só há um general negro de duas estrelas”, explica Luz. “Quem detém o poder?”, indaga.

“Esse é o pano de fundo. Quem detém o poder”. Segundo Luz, a detenção do poder no Brasil é feita na base da força. “As senzalas são as favelas do século XXI. Entram e fazem chacina para fazer a manutenção da ordem”, diz, referindo-se ao Jacarezinho.

