"Óbvio que não é algo positivo", diz Flávio Bolsonaro sobre a prisão de Milton Ribeiro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (22) que a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro durante investigações sobre tráfico de influência e corrupção na liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

"Óbvio que não é algo positivo, mas o presidente Bolsonaro diferencia sua postura quando o ministro é afastado e as investigações acontecem normalmente. Essa postura é contrária ao que acontecia nos governos passados, onde havia corrupção generalizada. Dilma tentou usar a estrutura de poder para nomear Lula para um ministério e blindá-lo", disse o senador à coluna de Bela Megale.

A PF iniciou as investigações após Milton Ribeiro afirmar quando ainda estava no governo que, a pedido de Bolsonaro, liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos.

