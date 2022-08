"Os 'Bolsonaros' desviaram dezenas de milhões durante 30 anos de vagabundagem", diz Haddad

Reportagem publicada nesta terça-feira revela que metade do patrimônio em imóveis da família Bolsonaro foi adquirida com dinheiro vivo edit

247 - Candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT) reagiu nesta terça-feira (30) à reportagem que revela que metade do patrimônio em imóveis da família de Jair Bolsonaro (PL) foi comprada com dinheiro em espécie.

"O termo rachadinha precisa ser atualizado. Os 'Bolsonaros' desviaram dezenas de milhões de reais durante 30 anos de vagabundagem. Do slogan do fascismo brasileiro, só sobra 'família', a dele. Antes de prendê-los, vamos julgá-los na forma da Constituição", escreveu o petista no Twitter.

Desde 1990, o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis. Destes, "pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã", conta a reportagem do UOL.

