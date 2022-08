"Ou a esquerda senta no chão da fábrica ou já era", diz Janones após pesquisa mostrar vantagem menor de Lula sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Após divulgação da pesquisa Quaest que mostra que caiu pela metade a vantagem do ex-presidente Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais, o deputado federal André Janones (Avante-MG), que abriu mão de sua candidatura à Presidência para apoiar o petista, cobrou que a esquerda amplifique sua atuação nas redes sociais.

Para o parlamentar, a recuperação de Bolsonaro está diretamente ligada à distribuição do Auxílio Brasil com o novo valor. "Pesquisa de hoje aqui em MG: diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 18 para 9, com apenas 2 dias de auxílio em R$600. Ou a esquerda senta no chão da fábrica para conversar com os operários ou já era. Detalhe: o chão da fábrica atualmente são as redes sociais, em especial o Face [Facebook]".

Desde que se aliou a Lula, Janones passou a atuar para ajudar o ex-presidente nas redes sociais, em uma tentativa de fazer frente a Bolsonaro neste terreno. O deputado ficou responsável por criar um grupo de trabalho para traçar uma estratégia para as redes de Lula.

