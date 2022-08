Lula ainda lidera, mas vantagem sobre Bolsonaro cai pela metade em Minas Gerais

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em Minas Gerais, mas Jair Bolsonaro cresceu e reduziu a diferença que os separa. "O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a escolha de 42% dos eleitores mineiros no primeiro turno da eleição para a Presidência. O dado é da nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira, que mostra Jair Bolsonaro (PL) 33% das intenções de voto no estado. A diferença entre os dois, que agora está em 9 pontos percentuais, era de 18 um mês atrás na mesma pesquisa (46% a 28%)", aponta reportagem publicada no jornal O Globo.

"Os percentuais de Lula e Bolsonaro indicam novo recuo da liderança do petista no estado, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. Em março, 46% dos mineiros declaravam voto no ex-presidente e 21%, no candidato à reeleição — uma diferença de 25 pontos", prossegue o texto. "Na simulação de segundo turno a diferença entre os dois também caiu pela metade. Em julho, era de 25 pontos percentuais. Agora, é de 12. Se as eleições fossem hoje, segundo a Genial/Quaest, Lula venceria por 49% a 37% em Minas Gerais. Um mês atrás, esse placar do segundo turno era 55% a 30%."

