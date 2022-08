Para fazer frente a Bolsonaro, Lula terá ajuda de Janones nas redes sociais

O deputado federal e ex-presidenciável atuará junto a um grupo de trabalho com integrantes de partidos aliados a Lula para traçar uma estratégia de redes sociais para o petista edit

247 - Deputado federal e ex-presidenciável, André Janones (Avante-MG) ajudará o ex-presidente Lula (PT) a fazer frente a Jair Bolsonaro (PL) no terreno das redes sociais, onde o ocupante do Palácio do Planalto ainda registra desempenho melhor que o petista.

De acordo com Igor Gadelha, do Metrópoles, Janones se ofereceu para ajudar Lula nas redes durante a reunião no conselho político da campanha petista na segunda-feira (8), em um hotel de São Paulo.

"Segundo petistas presentes, ficou acertado que Janones criaria um grupo de trabalho com integrantes de outros partidos da aliança para traçar uma estratégia de redes sociais para Lula", diz o colunista.

Janones tem 2 milhões de seguidores no Instagram e quase 170 mil no Twitter.

