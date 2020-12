Parente de crianças mortas diz que vai processar o estado do Rio e desabafa: 'Acabou o Natal, o réveillon, tudo'

Ajudante de carga Maycon Douglas Moreira Santos lamentou a perda da filha de 7 anos, baleada junto com uma prima três anos mais nova, após uma operação policial na Baixada Fluminense (RJ). "Não temos mais motivo para festa", disse. "Queremos processar o estado não por dinheiro, mas por justiça", afirmou edit

247 - "Acabou o Natal, o réveillon. Acabou tudo. Não temos mais motivo para festa", desabafou Maycon Douglas Moreira Santos, pai de Rebecca Beatriz Rodrigues Santos, de 7 anos, baleada e morte, assim como a prima dela, Emilly Victoria da Silva Moreira Santos, que faria 5 anos no dia 23 de dezembro. As duas foram mortas na noite de sexta-feira (4), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).

"A Emilly amava tanto festa e se divertia de tal maneira que todo mundo adorava vê-la nas festas. Dançava mais e melhor que adulto. Como os pais vivem muito apertado e também por ser perto do Natal. O máximo que ela tinha era um bolo. Mas esse ano seria diferente. Ela ia ganhar sua tão sonhada festa com tema e tudo. A família se esforçou para ajudar na festa dela e ela não via a hora desse dia chegar. Estava todo mundo feliz da vida", relata Santos em entrevista ao jornal O Globo.

"Agora não temo mais nada. Acabou o Natal, o réveillon. Acabou tudo. Não temos mais motivo para festa. Elas não vão mais poder festejar e nem estudar. Foram impedidas de viver", complementou.

O ajudante de carga e descarga de 25 anos afirmou que processará o estado. "Somos pobres, vivemos com luta. Principalmente a minha tia, mãe da Emilly, que mora em um barraco com o marido e os filhos, sendo um deles, o Pedro, de 6 anos, com necessidades especiais. Os dois estão desempregados. Mas queremos processar o estado não por dinheiro, mas por justiça".

Para a realização de perícia, a Polícia Civil do Rio apreendeu cinco fuzis e cinco pistolas dos PMs na região onde as crianças foram baleadas.

