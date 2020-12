PM diz que acusar os policiais por morte de primas no Rio é “leviano”

A tenente-coronel Gabryela Dantas defendeu os policiais acusados de matar duas crianças com disparos de fuzil, dizendo que os policiais não revidaram contra disparos que teriam recebido edit

247 - A tenente-coronel Gabryela Dantas revelou que vê como levianas as acusações daqueles que mantêm que a polícia foi responsável por matar com disparos de fuzil as primas Emilly Victoria, de 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), na última sexta-feira (4).

O pai de Emily explicou o ocorrido: “Estava chegando do trabalho e saltei do ônibus. Eu escutei no mínimo dez disparos. O ônibus passou e a blazer estava parada e deu aquele arranco para sair. Ele parou em frente à rua e simplesmente efetuou os disparos”.

No entanto, em entrevista ao Bom dia Rio, na manhã desta sexta-feira (7), Gabryela contrariou a versão e defendeu os oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), dizendo que os policiais estariam fugindo de disparos: “Os policiais foram até lá e aguardaram na esquina a saída do veículo da comunidade. Como não saía e já estavam passando 20 minutos, estava anoitecendo numa localidade que tem confrontos normalmente, eles iniciaram um deslocamento. Foi quando eles constataram disparos de arma de fogo. Em depoimento, eles disseram que não revidaram. Eles aumentaram a velocidade, e isso é confirmado pelo GPS”, disse.

“Eles disseram que não atiraram e, neste momento, seria leviano levantar qualquer suspeita de que realmente a morte das meninas tenha alguma correlação com esse deslocamento dos policiais. Nós realizamos treinamentos sobre incursões ou em operações policiais que podem ser efetuadas em caráter excepcional nas comunidades”, acrescentou.

No momento, a Polícia Civil realiza a perícia das armas apreendidas dos policiais.

