Podemos abre processo de expulsão de Mamãe Falei

"O pedido é pela punição mais grave: a de expulsão", diz a nota do partido sobre o deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei

247 - O Podemos confirmou, nesta segunda-feira (7), que recebeu um pedido de expulsão contra o deputado estadual em São Paulo Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, após o vazamento de áudios em que o parlamentar fez declarações de teor sexista.

"Assinado pelas presidentes do Podemos Mulher Nacional e estadual de São Paulo, respectivamente, Márcia Pinheiro e Alessandra Algarin, o pedido é pela punição mais grave: a de expulsão", diz a nota do partido.

O parlamentar foi à Ucrânia e chegou a dizer que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

O áudio gerou indignação na internet. Internautas acusaram o deputado de turismo sexual e pediram a cassação dele, assim como parlamentares mulheres e outros nomes da política.

Leia a íntegra da nota:

O Podemos recebeu hoje (7) o pedido de expulsão do deputado estadual Arthur do Val (SP) e deu abertura ao processo disciplinar interno. Encaminhada à presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, a petição foi remetida ao diretório estadual de São Paulo, estado do novo filiado, que ingressou recentemente na legenda há pouco mais de 30 dias.

A realização do procedimento é necessária para qualquer tipo de punição, em respeito à ampla defesa e ao contraditório. Assinado pelas presidentes do Podemos Mulher Nacional e estadual de São Paulo, respectivamente, Márcia Pinheiro e Alessandra Algarin, o pedido é pela punição mais grave: a de expulsão.

Assim que tomou conhecimento do pedido, o presidente da Executiva Estadual Paulista, Thiago Milhim, acolheu e nomeou a Comissão de Ética e Disciplina. Ordenou ainda a citação do requerido para que apresente sua defesa em 5 dias.

Esgotado esse prazo, com ou sem resposta, o processo segue para parecer conclusivo pela Comissão de Ética e Disciplina, que é formado por: João Dárcio Ribamar Sacchi (presidente da Comissão), Elsa Oliveira e Alfredo Martins Corrêa, que farão o julgamento. Da decisão, caberá recurso para a Comissão Executiva Nacional dentro do mesmo prazo.

