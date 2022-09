Por unanimidade, TRE nega registro da candidatura de Washington Reis a vice na chapa de Cláudio Castro

Apoie o 247

Agenda do Poder - Por unanimidade , o TRE-RJ negou, na tarde desta terça-feira, o registro da candidatura de Washington Reis ao cargo de vice-governador na chapa de Cláudio Castro. O entendimento da Corte é de que o ex-prefeito se tornou inelegível por conta da condenação por crime ambiental pelo STF.

– Julgou procedente do pedido de impugnação de Washington Reis, proposto pelo Ministério Público, tornando-o inelegível – anunciou o presidente do TER, desembargador Elton Leme.

No dia 30, o Supremo Tribunal Federal decidiu a inelegibilidade do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Res (MDB), candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa do governador Claudio Castro.

A decisão foi da Segunda Turma do STF. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandoski e Edson Fachin formaram maioria para considerar Reis culpado por crime ambiental, que teria acontecido entre 2001 e 2006.

