PF encontra fuzil na casa de vice de Cláudio Castro

247 - A Polícia Federal (PF) encontrou, nesta quinta-feira (1), um fuzil na casa do ex-prefeito de Duque de Caxias (RJ) Washington Reis (MDB), investigado pela PF por causa de suspeitas de favorecimento em contratos que somaram R$ 563,5 milhões em mais de dois anos na cidade onde ele governou. Ele é candidato a vice na chapa do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Nesta semana, policiais também estiveram na casa do ex-secretário de saúde de Caxias José Carlos de Oliveira, onde foram apreendidos mais de R$ 700 mil.

O Supremo Tribunal Federal decidiu na última terça-feira (30) que Washington Reis (MDB) está inelegível e não pode ser candidato a vice de Cláudio Castro.

🚨URGENTE - A PF encontrou um fuzil na casa de Washington Reis, que teve sua candidatura a vice de Cláudio Castro impugnada. O escândalo não para por aí: na casa de seu ex-secretário de Saúde, José Carlos de Oliveira, foram apreendidos R$700 mil em espécie. ESCANDALOSO! — Talíria Petrone 5077 (@taliriapetrone) September 1, 2022





