STF torna inelegível vice de Cláudio Castro

247 - O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira (30) a inelegibilidade do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Res (MDB), candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa do governador Claudio Castro.

A decisão foi da Segunda Turma do STF. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandoski e Edson Fachin formaram maioria para considerar Reis culpado por crime ambiental, que teria acontecido entre 2001 e 2006.

Segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Reis pode recorrer ao Pleno do STF baseado nos embargos infringentes, que acontece toda vez que dois dos cinco ministros da turma votam pela absolvição do réu.

