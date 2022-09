Operação da PF mira candidato a vice de Castro pela suspeita de irregularidades em contratos que somam R$ 563, 5 milhões

Apoie o 247

247 - Washington Reis, candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa de Cláudio Castro (PL), foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira (1), com o objetivo de apurar suspeitas de favorecimento em contratos e termos aditivos que somam R$ 563,5 milhões em mais de dois anos

Segundo o UOL, o esquema investigado envolvia uma cooperativa de trabalho contratada pelo município de Duque de Caxias (RJ), onde Reis foi prefeito por dois mandatos, pertencente a uma "estruturada e complexa organização criminosa que vem operando no Estado do Rio de Janeiro em um contexto de corrupção sistêmica, em especial na área da saúde, há décadas".

Ainda de acordo com a reportagem, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Reis e no centro de tratamento para dependentes químicos Fazenda Paraíso, localizado no município. Em nota, o ex-prefeito disse que "atendeu aos policiais e se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários" e que "nada foi encontrado".

A operação conjunta da PF e da Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu um efetivo de 130 policiais federais e servidores do órgão de controle. Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nos municípios de Duque de Caxias, Maricá, Angra dos Reis, Mesquita, Niterói e Nova Iguaçu, além da capital fluminense.

