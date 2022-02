"Prepare-se, Bretas! A vida vai ficar difícil", diz Wadih Damous

“Em breve, Bretas estará sentado no banco dos réus, com um futuro dos mais sombrios”, afirmou o ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous afirmou à TV 247 que “em breve, Marcelo Bretas estará sentado no banco dos reús”. Na última semana, foi revelado que há contra Bretas, juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, delações que mostram a prática do magistrado e de procuradores de “tortura psicológica” para que “acusados como ele se tornassem colaboradores da Justiça e entregassem uns aos outros".

“ Quem com delação fere, com delação será ferido . Então, doutor Bretas, prepare-se! A vida vai ficar muito difícil para o senhor”, declarou Damous.

“O ministro Gilmar Mendes compartilhou essas provas com o Conselho Nacional de Justiça, onde, em breve, Marcelo Bretas estará sentado no banco dos réus, com um futuro dos mais sombrios”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE