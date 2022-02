Pimenta anuncia provas de crimes contra Bretas, que o ameaça com processo

"Vou requerer acesso as delações para produzir provas", disse o deputado Paulo Pimenta. O juiz disse que o comentário do parlamentar "não ficará impune" edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) anunciou, nesta segunda-feira (14), no Twitter que vai requerer acesso a delações premiadas com o objetivo de "produzir provas" contra o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes decidir compartilhar com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acusações de irregularidades contra o magistrado.

"Vou requerer acesso as delações para produzir provas", disse Pimenta na redes social. "Seu comentário criminoso não ficará impune. Apenas aguarde a ação penal que segue…", respondeu Bretas.

Segundo informações de Veja, publicadas nesse domingo (13), "no acervo em poder de Gilmar estão relatos de episódios presenciados por José Antonio Fichtner, delator da Lava-Jato que acusa Bretas e os procuradores da força-tarefa do Rio de 'tortura psicológica' para que acusados como ele se tornassem colaboradores da Justiça e entregassem uns aos outros".

O deputado do PT afirmou que vai "requerer exceção da verdade para ter acesso aos inquéritos no CNJ e STJ". "@wadih_damous vai ser meu advogado e aguardo a ação. Não seja covarde e entre mesmo!!", continuou.

"Gilmar Mendes compartilhou com o CNJ provas de 3 delações que incriminam MARCELO BRETAS!! Bretas tinha parceria com advogado e vendia sentenças em troca de muito dinheiro, segundo as delações. Mais um covarde, falso paladino da moralidade que será desmascarado em breve!!", afirmou.

