Presidente da OAB-MG pede que advogada responsável por discriminação contra nordestinos deixe o cargo na entidade (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Ordem da Advogados do Brasil - seccional Minas Gerais (OAB-MG), Sérgio Leonardo, recomendou a subseção da OAB no município de Uberlândia que tire a advogada Flávia Moraes, vice-presidente da OAB Mulher na cidade localizada no interior mineiro.

"Não há espaço para este tipo de atitude. A OAB repudia de forma veemente as expressões utlizadas pela colega que matiralizam preconceito e discriminação contra o povo nordestino. Xenofobia regional intolerável. As providências cabíveis. A OAB recomenda à subsecção de Uberlândia que a destitua do cargo", disse.

A advogada afirmou que os brasileiros não podem gastar mais dinheiro com o Nordeste. "A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Vamos gastar o nosso dinheiro aqui no Sudeste, ou no Sul ou fora do país, inclusive porque fica muito mais barato".

Ao contrário da OAB de Uberlândia, que lavou as mãos, a seccional de MG repudiou o manifesto xenofóbico da advogada Flávia Moraes. O presidente da OAB/MG Sérgio Leonardo disse no Instagram que vai haver processo disciplinar. As penas vão da advertência até a expulsão. pic.twitter.com/daGMJGCwgB — Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) October 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.