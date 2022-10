Vice-presidente da OAB-Mulher agride nordestinos: “não vamos mais dar dinheiro para quem vive de migalhas” (vídeo)

Flávia Moraes é vice-presidente da OAB-Mulher de Uberlândia; Deputada Dandara entrou com representação na OAB e com queixa crime na justiça contra as ações xenófobas edit

Por Laís Gouveia, 247 - A advogada e vice-presidente da OAB Mulher na cidade de Uberlândia (MG), identificada como Flávia Moares, usou suas redes sociais para gravar um vídeo atacando a população Nordestina, enquanto toma um vinho rosé.

“Nós geramos empregos, nós pagamos impostos e gastamos nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos mais ao Nordeste dar nosso dinheiro para quem vive de migalhas.Vamos gastar no Sudeste, no Sul ou até fora do país”.

A gravação viralizou e logo gerou revolta na web. A deputada federal eleita Dandara (PT) entrou com representação na OAB e com queixa crime na justiça, como mostra a postagem abaixo:

Recebi com revolta o vídeo da fala xenofóbica da vice presidenta da OAB Mulher de Uberlândia.



Estou entrando agora com representação na OAB e com queixa crime na justiça. E também cobrarei ações enérgicas e imediatas!



Xenofobia não passará! pic.twitter.com/g2LcU6ynxw — DANDARA É LULA ❤️‍🔥 (@todandara) October 5, 2022

Nas redes, a OAB Uberlândia emitiu um comunicado oficial. Veja:

"A OAB Uberlândia tem caráter plural e apolítico e em respeito a isto, não se manifesta sobre declarações de cunho pessoal de seus inscritos.



Neste sentido, a OAB Uberlândia reafirma que as declarações da advogada, então vice-presidente da Comissão Mulher Advogada da Subseção, não refletem o posicionamento da Instituição.



A advogada apresentou pedido de licença do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada para se dedicar pessoalmente sobre o assunto."

