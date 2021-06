Protesto em São Paulo pede justiça para Kathlen, Gibinha e outras vítimas da violência policial (vídeos)

A Coalizão Negra por Direitos realiza um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, em memória de Kathlen Romeu, Gibinha e outras vítimas da ação da polícia. O protesto pede justiça e o fim do genocídio do povo negro edit

247 - A Coalizão Negra por Direitos realiza um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, em memória de Kathlen Romeu, Gibinha e outras vítimas da ação da polícia. O protesto pede justiça e o fim do genocídio do povo negro.

"Não existe democracia enquanto a população negra for morta pelo Estado brasileiro", diz Adriana Moreira da @coalizaonegra. pic.twitter.com/EwW99qnGd6 — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) June 11, 2021

"Não é algo que aconteceu de forma isolada", afirma Diogo, morador do Jardim São Luís, zona sul de SP, sobre a morte de Gibinha durante uma ação da polícia na região. pic.twitter.com/QurlsR0kdX — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) June 11, 2021

Milton Barbosa, fundador do Movimento Negro Unificado (MNU), discursa no vão do MASP: "Nós vamos derrotar esse governo, não há outro caminho da humanidade que não seja um caminho de vitória e conscientização." pic.twitter.com/5KTsdio7dq June 11, 2021

"Meu irmão era uma pessoa do bem. Em pleno meio-dia, meu irmão foi assassinado por seis tiros por policiais civis em pleno meio-dia, horário que várias pessoas saem para comprar pão e várias crianças no meio da comunidade", afirma Jefferson sobre Gibinha. pic.twitter.com/XQy38MUG2B — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) June 11, 2021

A Ponte não passa pano para o racismo e seguirá acompanhando os casos além dos protestos organizados pelos movimentos sociais que pedem o fim do genocídio negro. Acompanhe a @coalizaonegra nas redes.



— Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) June 11, 2021

Kathlen, que estava grávida, morreu após ser atingida com um tiro de fuzil no tórax, na comunidade do Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, durante operação da Polícia Militar na terça-feira, 14.

Enquanto Gibinha, que era desenhista, foi alvejado por seis tiros de policiais civis no dia 14 de maio, quando ia fazer um trabalho de tatuagem em um vizinho na Favela da Felicidade, localizada no bairro Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo.

