Queiroz não fazia tratamento regular em Atibaia, informa Hospital

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro afirmava estar passando mal de saúde para não comparecer a depoimentos no Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) edit

247 – O Hospital de Novo Atibaia informou que Queiroz não passava por tratamento regular na instituição. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro afirmava estar passando mal de saúde para não comparecer a depoimentos no Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Após ser preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (18), o ex-PM disse mais uma vez que estava “muito doente”. A informação é do portal G1.

Em 2019, Queiroz pagou R$ 133,5 mil em espécie por uma cirurgia realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que fica a cerca de 80 km de Atibaia, onde o ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi encontrado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.