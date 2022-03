"Repórter riu e reação foi positiva", diz jovem que roubou a cena da Globo com toalha do Lula

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - A cena de um banhista mostrando uma toalha com o rosto do ex-presidente Lula (PT) durante uma passagem ao vivo da Globo na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, tomou as redes sociais nesta terça-feira (1).

O jovem que aparece esticando a toalha em homenagem ao petista é André Luis Serena Maciel, estudante de 17 anos que acabou de passar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para cursar ciências sociais.

Segundo o estudante, que é de São José dos Campos (SP), a reação de outros banhistas ao redor, após verem a cena, "foi muito positiva", com pessoas dizendo que "Lula é a única solução". "Uma das cenas mais icônicas foi a da jornalista da Globo, que começou a rir demais do lado da câmera", revelou ainda André.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Revista Fórum .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE