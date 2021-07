Rio adotará redução do intervalo entre doses da Pfizer para 21 dias

O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe, disse que a medida deve ser autorizada assim que o Ministério da Saúde definir a redução entre as doses do imunizante de 3 meses para 21 dias, conforme previsto na bula edit

247 - O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chieppe, afirmou que o território fluminense implementará a redução do intervalo entre as aplicações da vacina da Pfizer de 3 meses para 21 dias assim que o Ministério da Saúde definir a medida.

Nesta segunda-feira (26), a pasta anunciou tal redução, conforme previsto na bula do imunizante. O intervalo maior foi adotado como forma de ampliar a campanha de imunização diante da escassez de vacinas.

"Havendo doses em estoque, não tem porque armazenar", disse Chieppe, em entrevista à CNN Brasil.

PUBLICIDADE

Autoridades do Rio de Janeiro já recomendaram a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. No entanto, Chieppe afirmou que não é possível precisar quantos municípios acataram a orientação.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.